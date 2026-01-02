Дочь актера Томми Ли Джонса нашли мертвой в гостинице

Дочь знаменитого американского актера Томми Ли Джонса, 34-летнюю Викторию, обнаружили мертвой в отеле. Об этом сообщил TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Бездыханное тело женщины нашли в калифорнийском отеле рано утром в четверг, 1 января. Прибывшим на вызов врачам оставалось только констатировать ее смерть.

Причины случившегося устанавливаются.

Ранее стало известно о смерти бывшей супруги актера Михаила Ефремова. Артистка Ксения Качалина скончалась в возрасте 54 лет.

Она не снималась с 2007 года. Ряд СМИ сообщал, что женщина страдала алкогольной зависимостью. Ее тело нашли в захламленной квартире.