Стали известны подробности о падении рэпера Vacio в Париже

Рэпер Николай Васильев, выступающий под псевдонимом Vacio, наступил на стеклянную крышу в Париже и провалился. Несчастный случай произошел в марте, но его друзья рассказали об этом только сейчас ради пиара, сообщил Telegram-канал Mash.

Момент падения Vacio с крыши здания попал на видео. На кадрах запечатлено, как рэпер ходил по стеклянному покрытию. В какой-то момент под весом молодого человека образовалась дыра и он упал.

В результате несчастного случая Васильев получил черепно-мозговую травму, ушибы и рассечение головы. Сейчас с ним все в порядке.

Информацию о падении Vacio в соцсети вбросили его знакомые с целью привлечь внимание к его персоне и для пиара нового альбома. По их словам, за границей рэпер проживает сложный период своей жизни.

В декабре 2023 года рэпер пришел на «голую вечеринку» блогера Насти Ивлеевой в одном носке на своих гениталиях. За свои действия ему пришлось отвечать перед судом. Позже Васильеву вручили повестку в военкомат и он сбежал из России в США.