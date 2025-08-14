Стали известны подробности гибели Вице-Мисс Россия 2017

После ДТП с лосем Вице-Мисс Россия 2017 Александрова была в коме

J. Peltomaeki/ blickwinkel
Фото: J. Peltomaeki/ blickwinkel/www.globallookpress.com

После ДТП с лосем Вице-Мисс Россия 2017 Ксения Александрова впала в кому, ненадолго пришла в себя, а потом умерла. Авария произошла в июле в Тверской области, сообщил РИА «Новости» муж модели.

Семейная пара ехала в автомобиле Porsche Panamera из Ржева. В какой-то момент на дорогу из леса выскочил лось. По словам мужа погибшей, они ехали с небольшой скоростью, оба были пристегнуты ремнями безопасности.

Во время столкновения из-за небольшой высоты иномарки удар пришелся по ногам лося. По этой же причине не сработали подушки безопасности. В итоге животное влетело в салон авто со стороны Александровой.

«Самое страшное то, что были сломаны лобные кости черепа. Было видно, что там открытая черепно-мозговая травма», — рассказал мужчина.

Пострадавшую доставили в реанимацию Ржевской больницы. Она находилась в глубокой коме, но потом пришла в сознание.

Через несколько дней модель опять впала в кому, у нее диагностировали заражение крови. Ксения Александрова умерла 12 августа.

Супруг погибшей намерен подать петицию, чтобы на участке дороги, где произошла авария, установили сетки от диких животных.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте