Стали известны подробности гибели Вице-Мисс Россия 2017

После ДТП с лосем Вице-Мисс Россия 2017 Александрова была в коме

После ДТП с лосем Вице-Мисс Россия 2017 Ксения Александрова впала в кому, ненадолго пришла в себя, а потом умерла. Авария произошла в июле в Тверской области, сообщил РИА «Новости» муж модели.

Семейная пара ехала в автомобиле Porsche Panamera из Ржева. В какой-то момент на дорогу из леса выскочил лось. По словам мужа погибшей, они ехали с небольшой скоростью, оба были пристегнуты ремнями безопасности.

Во время столкновения из-за небольшой высоты иномарки удар пришелся по ногам лося. По этой же причине не сработали подушки безопасности. В итоге животное влетело в салон авто со стороны Александровой.

«Самое страшное то, что были сломаны лобные кости черепа. Было видно, что там открытая черепно-мозговая травма», — рассказал мужчина.

Пострадавшую доставили в реанимацию Ржевской больницы. Она находилась в глубокой коме, но потом пришла в сознание.

Через несколько дней модель опять впала в кому, у нее диагностировали заражение крови. Ксения Александрова умерла 12 августа.

Супруг погибшей намерен подать петицию, чтобы на участке дороги, где произошла авария, установили сетки от диких животных.