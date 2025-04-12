Стали известны победители премии «ЖАРА Music Awards 2025»

Певцом и певицей года в России назвали рэпера Егора Крида и Анну Асти

В России выбрали певца и певицу года. Ими стали рэпер Егор Крид и Анна Асти, трансляцию мероприятия показали на телеканале «Жара ТВ» в соцсети «ВКонтакте».

В Москве в концертном зале «Live Арена» прошла восьмая ежегодная музыкальная премия «Жара Music Awards — 2025» 10 апреля. Артистов наградили за достижения по итогам прошлого года.

Крид получил звание «Певец года» за свой альбом.

В своем Telegram-канале он признался, что собирался уйти незадолго до награждения, так как не верил в свою победу. Крид выложил фотографии с двумя статуэтками и поблагодарил поклонников за любовь к его творчеству.

«Забрали две на премии Жара: „Лучший альбом“ и „Лучший артист 2025 года“. Спасибо всем, кто голосовал. Вы лучшие. Люблю», — написал он.

Звание «Певица года» досталось Анне Асти. Певица записала в своем Telegram-канале видеообращения к фанатам.

«Ура, я еду домой, всем спокойной ночи! Я вас любить-любить», — сказала певица.

Среди номинантов было много известных имен. В частности, певица Татьяна Куртукова победида в номинации «Прорыв года», Ольгу Бузову признали «Digital-артистом года».

Ранее Анна Асти призналась, что любит вкусно поесть и даже иногда переедает.