Валерий Самойлов сообщил, что ему жаль слышать о разводе дочери с Джиганом

Валерий Самойлов, отец Оксаны Самойловой, поделился своими чувствами по поводу развода дочери с рэпером Джиганом. В беседе с NEWS.ru он отметил, что не будет углубляться в детали, но подчеркнул: «Очень жаль, но ничего не поделать — это жизнь».

Оксана и Валерий Самойлов встретились и обнялись уже во взрослом возрасте Оксаны, после того как отец покинул семью, когда ей было шесть лет.

Адвокат Александр Бенхин сообщил, что в случае развода дочери могут остаться с отцом, учитывая их возраст и желание. Поскольку брачного договора нет, все совместно нажитое имущество подлежит разделу.

Музыкальный критик Павел Рудченко предположил, что слухи о разводе могут быть попыткой привлечь внимание к новому треку Джигана.