Путин выразил соболезнования семье Кеосаяна

Тигран Кеосаян был выдающимся режиссером и необыкновенно талантливым, мудрым и обаятельным человеком. Об этом заявил президент Владимир Путин в опубликованной Кремлем телеграмме .

«Уважаемые Лаура Ашотовна и Маргарита Симоновна, примите глубокие соболезнования в этот тяжелый час в связи с кончиной Тиграна Эдмондовича Кеосаяна. Искренне разделяю постигшее вас огромное горе», — отметил глава государства.

Он напомнил, что что режиссер посвятил всю свою жизнь искусству и многое сделал для сохранения и развития лучших традиций российского кино.

Путин назвал покойного настоящим патриотом и добавил, что память о Кеосаяне навсегда останется в сердцах его близких и коллег.

Ранее смерть режиссера прокомментировал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он отметил, что Кеосаян поддерживал жителей Донбасса еще до того, как регион вошел в состав России. Также режиссер всегда выступал за справедливость и правду, подчеркнул Пушилин.