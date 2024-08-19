«Похожа на Ивана, как ни странно». Ургант показал падчерицу в день ее 24-летия

Телеведущий Иван Ургант трогательно поздравил с 24-летием свою приемную дочь Эрику Кикнадзе. В социальной сети Instagram* шоумен опубликовал кадры с ней.

На первом снимке Эрика предстала около фургона с фаст-фудом. На ней надеты свободные футболка и брюки в белых тонах. В качестве аксессуаров девушка выбрала солнцезащитные очки, массивные серьги в виде колец, цепочку с кулоном и сумочку через плечо.

Второе опубликованное фото — из семейного архива. На ней Ургант крепко обнимал дочь в домашней обстановке. Поклонники отметили внешнюю схожесть шоумена с падчерицей.

«Вы реально похожи», «Похожа на Ивана, как ни странно», «Повезло ей иметь такого папу», «Какая она красивая», «Так ваша копия получилась», — написали пользователи.

Подписчики также обратили внимание на то, как девочка преобразилась с возрастом и расцвела.

«Наглядный пример, как можно вырасти и расцвести», «Какая классная выросла», «Расцвела красотка», — подчеркнули они.

В начале лета Эрика Кикнадзе решила перебраться из Соединенных Штатов в Грузию. В своем блоге она обращалась к подписчикам с просьбой помочь ей найти любую работу.

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