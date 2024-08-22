Стала известна реакция пятерых детей Лопес и Аффлека на развод родителей

Дети певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека ожидали их развода. Об этом сообщил инсайдер Page Six .

«Его дети воспринимают это нормально, как и ее. Все готовы двигаться дальше», — отметил собеседник издания.

Лопес воспитывает двух 16-летних близнецов от экс-супруга Марка Энтони, а Аффлек — двух дочерей и сына от бывшей жены Дженнифер Гарнер.

Когда артисты были в отношениях, их пятеро детей дружили и часто проводили вместе досуг в парках развлечений и торговых центрах. Знакомые Лопес предполагали, что ее развод с Аффлеком скажется на их детях. По словам собеседника издания, артисты «собирались объединить семьи».

Накануне Лопес подала документы в Верховный суд округа Лос-Анджелес для развода с Аффлеком. Она решила официально расторгнуть брак в годовщину их свадьбы — 20 августа.