Ни брачного контракта, ни мирового соглашения. Лопес подала заявление на развод

TMZ: певица Дженнифер Лопес подала заявление на развод с актером Беном Аффлеком

Carlos Tischler / Keystone Press Agency / Global look press
Фото: Carlos Tischler / Keystone Press Agency / Global look press

Певица Дженнифер Лопес подала документы в Верховный суд округа Лос-Анджелес для бракоразводного процесса с актером Беном Аффлеком. Об этом сообщил сайт TMZ.

По данным издания, артистка действовала без адвоката. У супругов нет ни брачного контракта, ни мирового соглашения. В поданных документах певица обозначила, что их отношения с Аффлеком закончились 26 апреля этого года.

Авторы статьи отметили, что Лопес не случайно выбрала именно 20 августа для подачи документов в суд, так как два года назад в этот день она и Аффлек отметили свадьбу примерно за восемь миллионов долларов.

Ранее источник Page Six сообщил, что развод артистов станет «самым дорогим расставанием в истории». Лопес и Аффлек потеряют несколько миллионов долларов и рекламные контракты.

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