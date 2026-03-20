Стала известна причина смерти жены Олега Басилашвили

Причиной смерти жены Олега Басилашвили, Галины Мшанской — музыкального редактора Ленинградского телевидения и автора программы «Царская ложа» — стал обширный инфаркт. Об этом сообщили ТАСС в ее окружении.

По словам собеседника агентства, в последнее время она тяжело болела, а ночью ее состояние резко ухудшилось. Спасти Мшанскую не удалось.

Похороны журналистки пройдут 23 марта на Большеохтинском кладбище в Санкт-Петербурге. Ее похоронят рядом с родителями — это было личным желанием Мшанской. Точное время и место прощания уточняют.

После случившегося Большой драматический театр имени Товстоногова отменил запланированный на 25 марта вечер «Если бы знать… Разговор с Олегом Басилашвили».