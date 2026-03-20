БДТ имени Товстоногова сообщил об отмене творческого вечера с Басилашвили

Вечер под названием «Если бы знать… Разговор с Олегом Басилашвили» отменили. Об этом сообщили в пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова.

«Дорогие зрители, к сожалению, вечер „Если бы знать… Разговор с Олегом Басилашвили“, запланированный на 25 марта, не состоится», — заявили в театре.

Билеты, оформленные в театральной кассе или в городских кассах, подлежат возврату по месту покупки. Электронные вернут в автоматическом режиме.

Вечер «Если бы знать… Разговор с Олегом Басилашвили» должен был пройти 25 марта на Второй сцене БДТ (Каменностровский театр). В программе были заявлены как воспоминания актера, так и стихи российских поэтов, которые артист много раз читал на сцене.

Сегодня стало известно о смерти жены советского и российского актера Олега Басилашвили Галины Мшанской. Журналистка Ника Стрижак заявила, что в последнее время ее здоровье пошатнулось, но она до конца сохраняла удивительную ясность ума.