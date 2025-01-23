Стала известна причина смерти пресс-секретаря Шамана

«Причина смерти — проблемы с сердцем на фоне приема медицинского препарата», — заявил собеседник агентства.

Новости о смерти Коробкова-Землянского появились в ноябре прошлого года. Ему было 40 лет. Прощальная церемония с ним прошла в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в закрытом варианте. Проститься с журналистом пришли коллеги, друзья и близкие, в том числе и сам Шаман.

Ранее появилось видео с церемонии погребения Коробкова-Землянского. На кадрах видно, как его гроб опустили в землю.