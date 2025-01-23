Стала известна причина смерти пресс-секретаря Шамана

Пресс-секретарь певца Шамана, руководитель пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Антон Коробков-Землянский умер из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил источник РИА «Новости».
«Причина смерти — проблемы с сердцем на фоне приема медицинского препарата», — заявил собеседник агентства.
Новости о смерти Коробкова-Землянского появились в ноябре прошлого года. Ему было 40 лет. Прощальная церемония с ним прошла в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в закрытом варианте. Проститься с журналистом пришли коллеги, друзья и близкие, в том числе и сам Шаман.
Ранее появилось видео с церемонии погребения Коробкова-Землянского. На кадрах видно, как его гроб опустили в землю.
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