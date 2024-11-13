Появились кадры с церемонии погребения пресс-секретаря певца Шамана

На Троекуровском кладбище прошли похороны Антона Коробкова-Землянского — пресс-секретаря певца Шамана (Ярослава Дронова). В распоряжении 360.ru появилось видео с прощальной церемонии.
На кадрах видно, как гроб опустили в землю. Рядом собрались люди, которые пришли проститься с покойным и проводить его в последний путь.
Коробков-Землянский скончался на 41-м году жизни. Он скоропостижно умер вечером 9 ноября в своей квартире. Точная причина его смерти осталась неизвестна, ее установят после экспертизы. Специалисты предполагают, что пресс-секретарь музыканта могу уйти из жизни в результате инфаркта или отравления неустановленным веществом.
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