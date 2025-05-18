Стала известна причина смерти клавишника из команды МакSим
Клавишник группы певицы МакSим Иванов скончался от инсульта
Музыкант из команды певицы МакSим (Марины Максимовой) Дмитрий Иванов скончался от обширного инсульта. Об этом сообщил РИА «Новости» его концертный директор.
«Дмитрий перенес обширный инсульт. Он 2,5 недели находился в коме и сегодня, не приходя в сознание, ушел из жизни», — сказал собеседник агентства.
Клавишник 29 апреля перенес инсульт и впал в кому. Его состояние было крайне тяжелым. Несмотря на усилия врачей, Дмитрий скончался, не приходя в сознание.
МакSим отметила, что вся команда до последнего надеялась на его выздоровление, но чуда не случилось. Она призналась, что смерть музыканта до сих пор не укладывается у нее в голове.