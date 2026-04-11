Стала известна причина смерти актера из сериала «Следствие ведут знатоки»

Актер Алексей Наумов умер после заболевания, связанного с легкими. Об этом РИА «Новости» сообщили в семье артиста.

«Долго болел, после болезни были проблемы с легкими, развилась астма», — отметили родственники актера.

О смерти Наумова на 66-м году жизни стало известно 10 апреля. Дата и место прощания с артистом пока неизвестны.

Наумов родился в семье режиссера Владимира Наумова и актрисы Эльзы Леждей в 1960 году. В детстве снимался в детективном сериале «Следствие ведут знатоки», где сыграл Сережу в эпизоде про спекулянтов, и в историческом кинофильме «Бег» в роли Петьки Щеглова.

Однако затем Наумов выбрал другой путь и поступил в Ленинградскую академию художеств на факультет истории и теории искусства. Его основной профессией стали искусствоведение и дизайн книг. Также он пробовал себя в качестве режиссера и сценариста короткометражных фильмов.