Жизнь и смерть Алексея Наумова: почему сын Эльзы Леждей отказался от актерской карьеры

Умер актер сериала «Следствие ведут знатоки» Алексей Наумов

кадр из фильма «Следствие ведут знатоки» (1971-1989)
Фото: кадр из фильма «Следствие ведут знатоки» (1971-1989)

О смерти актера Алексея Наумова, знакомого зрителям по сериалу «Следствие ведут знатоки», стало известно накануне. Сын легендарной актрисы Эльзы Леждей и режиссера Владимира Наумова скончался в 65 лет. Как складывалась его жизнь и почему он предпочел сцене дизайн — в материале 360.ru.

Как умер Алексей Наумов

Печальную новость 10 апреля подтвердила мачеха Алексея — народная артистка России Наталья Белохвостикова.

«Алексей Владимирович Наумов. Царствие небесное. Отец и сын теперь вместе», — написала она в соцсети «ВКонтакте».

К публикации Белохвостикова добавила совместную фотографию покойного мужа и наследника. На ней оба улыбались, а сын держал пожилого отца под руку.

Раскрывать причину смерти пасынка вдова режиссера не стала. Поклонникам остается лишь строить предположения о том, что у Наумова могли быть серьезные проблемы со здоровьем.

Дата и время прощания с ним также пока неизвестны.

Детство Алексея Наумова

Алексей Наумов родился в 1960 году в семье прославленных кинематографистов. Его мать Эльза Леждей была настоящей легендой советского кино с целой армией фанатов. В ее фильмографию вошли больше 50 работ, но особенно публике полюбилась роль криминалиста Зинаиды Кибрит в сериале «Следствие ведут знатоки».

Когда Алексею было два года, мать и отец расстались. Причиной краха союза стал бурный роман Леждей с коллегой по цеху Вячеславом Шалевичем. Несмотря на развод родителей, Наумов сохранял связь с отцом до его кончины в 2021 году.

Две роли и выбор профессии

Казалось бы, благодаря звездному статусу матери и отца путь в кинематограф полностью открыт для Алексея. И поначалу он действительно появлялся в кадре.

В 1970 году, когда мальчику было 10 лет, он сыграл Петьку Щеглова в исторической драме «Бег». Через два года снялся в роли племянника Кибрит вместе с матерью в сериале «Следствие ведут знатоки» (часть «Шантаж. Дело № 6» о поимке спекулянтов).

Однако после этого Алексей выбрал совершенно иной путь. Окончив школу, поступил в Ленинградскую академию художеств на факультет истории и теории искусства. Его основной профессией стали дизайн книг и искусствоведение.

Наумов любил свое дело всей душой: разрабатывал макеты книг, продумывал иллюстрации и шрифты, создавал обложки изданий. Также он консультировал издательства насчет исторической достоверности иллюстраций и занимался подготовкой альбомов по искусству.

Личная жизнь Алексея Наумова

О личной жизни Алексея известно совсем мало. Он практически не общался с прессой и не делился никакими деталями. По информации aif.ru, у Наумова остался внук — Владимир Наумов, который пошел по стопам знаменитых прабабушки и прадедушки, став драматургом и сценаристом.

Он окончил СПбГИКиТ и мастерскую шоураннеров школы Первого канала. Работал в кинокомпаниях Good Story Media и Start. Также Владимир выступил сооснователем творческого объединения «Фонд абсолютно независимого кино».

