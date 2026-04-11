Жизнь и смерть Алексея Наумова: почему сын Эльзы Леждей отказался от актерской карьеры

О смерти актера Алексея Наумова, знакомого зрителям по сериалу «Следствие ведут знатоки», стало известно накануне. Сын легендарной актрисы Эльзы Леждей и режиссера Владимира Наумова скончался в 65 лет. Как складывалась его жизнь и почему он предпочел сцене дизайн — в материале 360.ru.

Как умер Алексей Наумов

Печальную новость 10 апреля подтвердила мачеха Алексея — народная артистка России Наталья Белохвостикова.

«Алексей Владимирович Наумов. Царствие небесное. Отец и сын теперь вместе», — написала она в соцсети «ВКонтакте».

К публикации Белохвостикова добавила совместную фотографию покойного мужа и наследника. На ней оба улыбались, а сын держал пожилого отца под руку.

Раскрывать причину смерти пасынка вдова режиссера не стала. Поклонникам остается лишь строить предположения о том, что у Наумова могли быть серьезные проблемы со здоровьем.

Дата и время прощания с ним также пока неизвестны.

Детство Алексея Наумова

Алексей Наумов родился в 1960 году в семье прославленных кинематографистов. Его мать Эльза Леждей была настоящей легендой советского кино с целой армией фанатов. В ее фильмографию вошли больше 50 работ, но особенно публике полюбилась роль криминалиста Зинаиды Кибрит в сериале «Следствие ведут знатоки».