Стала известна причина развода Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов расстались из-за отношений на расстоянии
Оперная певица Анна Нетребко и ее муж азербайджанский вокалист Юсиф Эйвазов расстались из-за расстояния. Об этом сообщило издание Starhit со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В последнее время супруги жили в разных странах. Исполнительница была в Вене, а ее муж работал в Баку.
«Отношения просто сами сошли на нет, все случилось само собой», — заявили в окружении знаменитостей.
О разводе Нетребко и Эйвазова ранее сообщило агентство Austria Presse-Agentur. Как объяснили сами супруги, решение о расставании было трудным для них. Пара пробыла в браке десять лет. Они остались хорошими друзьями.
Ранее Юсиф Эйвазов поддержал россиян после теракта в «Крокусе». В знак солидарности он отменил выступление 25 марта.