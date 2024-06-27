Анна Нетребко решила развестись с мужем после десяти лет брака

Оперная певица Анна Нетребко разводится с певцом Юсифом Эйвазовым. Об этом сообщило агентство Austria Presse-Agentur (APA) со ссылкой на комментарий пары.

«После десяти счастливых лет вместе мы приняли трудное решение расстаться. Мы остаемся близкими друзьями, объединенными общей любовью к Тьяго», — заявили супруги.

Причину разрыва отношений знаменитости не раскрыли.

Известно, что у Нетребко есть 15-летний сын от уругвайского певца Эрвина Шротта. У подростка отклонения в развитии — ему диагностировали аутизм. При этом мальчик учится в девятом классе и не отстает от сверстников. Как отмечала сама артистка, ее наследнику не нужна медицина, а только поддержка, внимание и забота от близких.

Ранее Нетребко заявила, что вернется на сцену Берлинской оперы. Поклонники звезды очень радостно встретили эту новость.