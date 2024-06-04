Стала известна личность мужа Анны Заворотнюк

На похороны своей матери 1 июня Анна пришла с мужчиной, который поддерживал ее на протяжении церемонии. Многие предположили, что это и был ее супруг.

По информации Super, предполагаемым мужем дочери знаменитой актрисы является 30-летний Тимур Исмаилов. В период с 2013 по 2017 год он учился в Школе бизнеса Джозефа Любина при университете Пейс в Нью-Йорке и занимался волонтерской деятельностью. Известно, что Анна тоже училась в университете Пейса с 2015 года, поэтому вполне возможно, что там они и познакомились.

Согласно социальным сетям Исмаилова, после окончания учебы он работал в двух американских компаниях, а затем переехал в Дубай. Сейчас мужчина занимает должность генерального директора в международной торговой корпорации Pamo Global. Стоит отметить, что Анна Заворотнюк уже несколько лет живет между Москвой и Дубаем.

Super также удалось выяснить, что в России Тимур Исмаилов зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Однако, согласно «СПАРК-Интерфакс», 31 мая ФНС приостановила операции по его счетам. По данным Федеральной службы судебных приставов, у человека с такими же ФИО есть задолженность в 38 тысяч рублей за неуплату налогов и сборов.

Кроме того, семья Исмаилова ведет бизнес в России. Его отец Рустем и брат Руслан являются владельцами нескольких компаний в сфере общественного питания и торговли.