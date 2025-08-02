Стала известна дата похорон режиссера Юрия Еремина

Церемония прощания с народным артистом РСФСР и режиссером Юрием Ереминым пройдет 4 августа в Государственном академическом театре имени Моссовета. В этот же день будут похороны, сообщили в Telegram-канале Российского академического молодежного театра.
«По завершении гражданской панихиды состоится отпевание в Храме мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на Миусском кладбище, где и будет похоронен Юрий Иванович», — отметили в сообщении.
О смерти режиссера стало известно 1 августа. Юрий Еремин скончался в возрасте 81 года после продолжительной болезни. За свою карьеру он играл в труппе Московского ТЮЗа и был руководителем Театра юного зрителя.
Также Еремин работал директором Драматического театра имени Горького в Ростове-на-Дону. Режиссер ставил спектакли в МХТ имени Чехова, в 2000 году он пришел в Театр Моссовета.
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