Умер театральный режиссер Юрий Еремин

Народный артист РСФСР и режиссер Юрий Еремин скончался в 81 год. Об этом сообщил Государственный академический театр имени Моссовета в Telegram-канале .

«Он создал свой особый „литературный театр“, виртуозно адаптируя тексты классической литературы для сцены. Он как никто умел инсценировать как зарубежную прозу, так и произведения Лермонтова, Тургенева, Достоевского», — указали в некрологе.

Коллеги Еремина отметили, что он черпал вдохновение из фильмов и они обретали новую жизнь на театральной сцене, как, например, в спектакле «Морское путешествие 1933 года».

Юрий Еремин оставил серьезное наследие в театральном искусстве. Он играл в труппе Московского ТЮЗа, а потом возглавлял Театр юного зрителя и Драматический театр имени Горького в Ростове-на-Дону. Также Еремин ставил спектакли в МХТ имени Чехова. В Театр Моссовета он пришел в 2000 году.