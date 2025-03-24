«Стал мемом». Ирина Дубцова высказалась о популярности Прохора Шаляпина

Певица Ирина Дубцова заявила, что ее коллега Прохор Шаляпин «стал мемом». Об этом сообщило издание StarHit .

«Я с Прохором Шаляпиным не созванивалась и не переписывалась с тех пор, как он еще был Андрей Захаренков. Я думаю, он счастлив. Наконец-то добился того, чего хотел — стал мемом», — заявила артистка.

Дубцова добавила, что не испытывает к Шаляпину никакого негатива. По ее словам, у него амплуа, которое веселит окружающих, а такие люди тоже нужны.

При этом артистка иронично отметила, что не готова подать бывшему другу руку помощи даже в подборе репертуара, так как он «платит натурой», а ей пока только 43 года и она замужем.

Так певица отреагировала на слова Шаляпина, который в феврале назвал ее «сбитым летчиком». Кроме того, певец заявил, что Дубцова поет «одноразовое фуфло», которое быстро выходит из моды.

Дубцова и Шаляпин — уроженцы Волгограда. Они вместе учились в музыкальной школе, а после переезда в Москву сначала помогали друг другу. Потом они поссорились и теперь открыто обмениваются оскорблениями.

Ранее Шаляпин опубликовал в соцсетях видео, на котором он находился в постели со своей бывшей женой Ларисой Копенкиной.