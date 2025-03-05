«Охомутал молодуху». Прохор Шаляпин вернулся к 69-летней бывшей жене Ларисе Копенкиной

Артист Прохор Шаляпин опубликовал в TikTok видео, на котором он находится в постели со своей бывшей женой, 69-летней Ларисой Копенкиной. Певец использовал состаривающий фильтр и пошутил о возрасте.

«Охомутал молодуху. Ну вот когда зарабатываешь хорошо, то с тобой всегда будет рядом молодая, несмотря на твой возраст», — пошутил Шаляпин.

На кадрах видно, что на Ларисе — омолаживающий фильтр. Женщина рассмеялась на слова бывшего мужа и назвала его «маленьким дурачком».

Настоящее имя артиста — Андрей Захаренков. Творческий псевдоним Прохор Шаляпин он взял в самом начале карьеры, а потом поменял официально. Взять такие имя и фамилию ему подсказал астролог, убедив, что так будет лучше и для его карьерного роста, и для личной жизни.