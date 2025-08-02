Стал известен победитель реалити-шоу «Мастер игры»

В суперфинале психологического реалити-шоу «Мастер игры» на канале ТНТ победу одержал 27-летний актер Денис Власенко. Артист выиграл 10 миллионов рублей.

В финал вышли иллюзионист Илья Ларионов, участница «Новой Битвы экстрасенсов» Саманта Адам, а также актеры Денис Власенко, Игорь Чехов, Леон Кемстач и Даниил Вахрушев. Игра оказалась очень напряженной, ведь среди светлых игроков скрывался темный.

Один из участников вылетел из проекта, «не дожив» до финальной схватки. Не повезло Ларионову, так как Власенко вместо него выбрал друга Кемстача. Также из испытания выбыл Вахрушев, которого другие участники посчитали «злодеем».

Последнее испытание прошло в пустыне, где игроки по очереди крутили барабан и наугад открывали шкатулки. Последний ход остался за Власенко, который выиграл джекпот.

После этого финалисты обсуждали, кто из них темный и предлагали разделить выигрыш на четыре части. В суперфинале вылетела Саманта Адам, которая даже расплакалась от обиды на камеру.

Игра закончилась тем, что Власенко перехитрил Кемстача и Чехова, когда выясняли, кто из их «злодей».

«Конечно я светлый в душе, но в игре я темный, парни», — пошутил актер.

В конце 2024 года в реалити-шоу «Звезды в джунглях» победил актер Игорь Чехов, забравший 7,5 миллиона рублей.