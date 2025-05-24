Стал известен наследник многомиллионного состояния Григоровича
Shot: наследство балетмейстера Григоровича перейдет его племяннику
В Москве простились с главным балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем. Многомиллионное состояние мэтр завещал племяннику Николаю, сыну своей сестры, сообщил Telegram-канал Shot.
Своих детей у Григоровича не было, его супруга умерла в 2008 году. По данным канала, наследнику досталась квартира в историческом особняке, расположенном на Сретенском бульваре в центре Москвы. Ее стоимость составляет около 200 миллионов рублей.
Особняк построили в начале XX века в качестве доходного дома страхового общества «Россия». В советские годы квартира была коммунальной, позже ее расселили и предоставили Григоровичу.
Балерина Анастасия Волочкова призналась, что несколько раз навещала Юрия Николаевича, но ей не были рады его родственники. По словам артистки, она инкогнито приезжала к Григоровичу на дни рождения.
«Меня не пускали на панихиду к его супруге Наталии Бессмертновой. Он меня лично проводил к ее гробу. Все боялись: а вдруг он мне что-то отпишет? А мне ничего не надо было от него», — поделилась она.
Волочкова отметила, что Юрий Григорович сыграл в ее судьбе ведущую роль.