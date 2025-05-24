Стал известен наследник многомиллионного состояния Григоровича

Своих детей у Григоровича не было, его супруга умерла в 2008 году. По данным канала, наследнику досталась квартира в историческом особняке, расположенном на Сретенском бульваре в центре Москвы. Ее стоимость составляет около 200 миллионов рублей.

Особняк построили в начале XX века в качестве доходного дома страхового общества «Россия». В советские годы квартира была коммунальной, позже ее расселили и предоставили Григоровичу.

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что несколько раз навещала Юрия Николаевича, но ей не были рады его родственники. По словам артистки, она инкогнито приезжала к Григоровичу на дни рождения.

«Меня не пускали на панихиду к его супруге Наталии Бессмертновой. Он меня лично проводил к ее гробу. Все боялись: а вдруг он мне что-то отпишет? А мне ничего не надо было от него», — поделилась она.

Волочкова отметила, что Юрий Григорович сыграл в ее судьбе ведущую роль.