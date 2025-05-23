«Можно гробу поклониться?» Волочкова расплакалась перед закрытыми дверями Большого театра

Ушедший из жизни в возрасте 98 лет балетмейстер Юрий Григорович сыграл судьбоносную роль в жизни Анастасии Волочковой. Об этом его ученица заявила перед церемонией прощания с мэтром, куда приехала с букетом белых цветов.

Встав перед закрытыми дверями Большого театра? балерина спросила у окруживших ее журналистов, пустят ли ее внутрь.

«Можно гробу поклонится моего мэтра, педагога? Мне не важно, как они поступят. Они уже здесь все разрушили. Мы с вами на улице стоим также, как те зрители, которые хотели бы попасть в театр на спектакль, но не могут позволить себе купить билеты по 100 тысяч рублей», — заявила Волочкова.

Балерина подчеркнула, что сегодня Большой театр доступен только людям с большими деньгами, а настоящие зрители не могут туда попасть, потому что главным в балете стали только деньги.

«Мэтрам, которые уходят из жизни один за другим, на смену никто не приходит», — добавила Волочкова.

Артистка отметила, что Юрий Григорович стал для нее огромной частью жизни и сыграл в ее судьбе ведущую роль.

«Все началось в 1996 году, когда мне было 20 лет, и он вручил мне золотую медаль на международном конкурсе артистов балета имени Сержа Лифаря, куда меня не пускал», — рассказала она.

Волочкова пояснила, что тогда была прима-балериной Мариинского театра, но ей запрещали репетировать и вставляли пальцы в колеса. Золотая медаль из рук Григоровича стала настоящим спасением и доказательством таланта.

Церемония прощания с главным балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем прошла в Большом театре в пятницу, 23 мая. Гроб народного артиста СССР выставили на исторической сцене. Проститься с мастером приехали его ученики, коллеги и поклонники.