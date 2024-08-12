Стал известен гонорар «Любэ» за выступление на патриотическом фестивале

Мартынова: группа «Любэ» выступит на фестивале в Ставрополе за 7,8 млн рублей

Photoagency Interpress
Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Группа «Любэ» выступит на фестивале патриотической песни в Ставрополе за 7,8 миллиона рублей. Об этом сообщила журналистка Алена Мартынова в своем Telegram-канале «Светский хроник».

«Админ обнаружил на „Госзакупках“ новый лот: группа „Любэ“ выступит на фестивале патриотической песни в Ставрополе за 7,8 миллиона рублей», — написала она.

Речь идет о мероприятии «Солдатский конверт — 2024», которое пройдет 3 сентября. Группа исполнит 20 песен в течение 50 минут. По информации журналистки, коллектив работает по полной предоплате.

Ранее фронтмен группы Николай Расторгуев объяснил, почему «Любэ» не выступает в Донбассе. По его словам, в регионе нет необходимых для проведения концертов условий.

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