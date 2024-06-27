«Слишком сложные условия». Расторгуев объяснил, почему «Любэ» не выступает в Донбассе

Расторгуев заявил, что «Любэ» не выступает в Донбассе из-за отсутствия условий

Фронтмен группы «Любэ» Николай Расторгуев заявил, что коллектив не выступает в Донбассе, так как там нет необходимых для проведения концертов условий. Об этом он рассказал в интервью Daily Storm .

«Приглашают, но у нас такой жанр, что слишком сложные условия. Я с гитарой один не могу поехать. Я не совсем бард. Мы были в Донецке и так далее. Но на каких-то больших площадках нужно, чтобы там уже было оборудование, чтобы все уже было. Сейчас обстановка сложнее», — объяснил он.

По словам Расторгуева, его выступления часто посещают участники СВО. Артист общается с бойцами и делает совместные снимки.

Солист группы «Любэ» добавил, что подружился с 27-летним Героем России Иваном Жарским, чье подразделение уничтожило немецкий танк Leopard и несколько БМП Bradley.

«На Поклонной горе, когда была выставка сожженной натовской техники, он там был в качестве экскурсовода. Он говорит: „Я специалист по „Леопардам“. Простой, открытый, замечательный парнишка», — уточнил певец.

Расторгуев отметил, что Жарский четыре раза был на его концерте, приезжал даже в Люберцы.

Недавно Расторгуеву вручили премию Минобороны. Артиста наградили за вклад в развитие отечественного военно-патриотического музыкального искусства.