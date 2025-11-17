«Средняя школа №15 в Кутаиси»: Кушанашвили раскритиковал игру Козловского и Петрова

Данила Козловский и Александр Петров не умеют играть в кадре. Такое мнение высказал скандальный журналист Отар Кушанашвили в собственном интернет-шоу «Каково?!», комментируя недавно вышедший сериал «Бар „Один звонок“».

«Все, что демонстрирует в кадре Козловский, это уровень седьмого класса средней школы №15 города Кутаиси», — заявил шоумен.

Петров же, по его словам, в отдельных ролях выглядит еще хуже, и смотреть это «невозможно, бессмысленно». Лучшим же на экране он назвал видеоблогера Егора Шипа, который, по его словам, в своей роли переиграл даже опытную Оксану Акиньшину.

Сериал сняли в 2023 году, однако его цифровой релиз состоялся только два года спустя. По сюжету, в Москве существует бар, в котором пропадают люди и в то же время можно поговорить по телефону с умершими, однако цена такого разговора — ставка на жизнь.

