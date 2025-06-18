«Иванушки International» выиграли спор с Отаром Кушанашвили

«Иванушки International» дали концерт в школьном актовом зале в Москве

Группа «Иванушки International» начинала свою карьеру с бесплатных выступлений в московских школах. Недавно известный коллектив вновь собрал полный актовый зал, как и 30 лет назад, сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

Перед этим «Иванушки International» поспорили с журналистом Отаром Кушанашвили, который заявлял, что группа уже не сможет собирать полные залы школьников.

Он напомнил, что «Иванушки International» использовали уникальный формат, который привел к многолетней популярности и стадионным солд-аутам. Кушанашвили посоветовал молодым артистам перенимать этот опыт.

При этом ведущий отметил, что «Иванушки International» сейчас уже не так популярны. В ответ на заявление Кушанашвили солист группы Андрей Григорьев-Апполонов предложил спор.

Певец пообещал завершить карьеру, если «Иванушки International» не соберут на концерт школьников. Организацией концерта занималась команда VK.

В итоге «Иванушки» победили в споре с Кушанашвили. Посмотреть запись школьного концерта группы скоро смогут все желающие в VK Видео.

В апреле сервис VK Видео обновил процесс публикации и управления контентом. Авторские сообщества на платформе переименовали в каналы, теперь новые ролики публикуют от их имени.