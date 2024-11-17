Нападающий «Краснодара» Федор Смолов объявил награду за информацию о его пропавших наручных часах. Заявление футболист опубликовал на своей странице в Instagram*.
Спортсмен попросил отправить информацию о часах в его Telegram-канал. Сообщившим он пообещал полную анонимность.
Часы стоимостью восемь миллионов рублей пропали у Смолова 14 ноября во время гостевого матча «Краснодара» против казанского «Рубина».
Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители арестовали частного извозчика по подозрению в серии краж на два миллиона рублей. У его нетрезвых клиентов пропадали телефоны и списывались деньги с банковских карт.
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена
Депутат Госдумы призвал женщин рожать, «пока рожалка работает»
Футболист Смолов объявил награду за информацию о пропавших часах
Экскурсию на производство счетчиков организовали для студентов в Дмитрове
Жил в офисе и мылся у волонтеров. Маск жестко экономил из-за «аллергии на расходы»
Сейсмологи зафиксировали землетрясение у южного побережья Японии
Шольц назвал важным и подробным телефонный разговор с Владимиром Путиным
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте