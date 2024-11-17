Футболист Смолов объявил награду за информацию о пропавших часах

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов объявил награду за информацию о его пропавших наручных часах. Заявление футболист опубликовал на своей странице в Instagram*.

Спортсмен попросил отправить информацию о часах в его Telegram-канал. Сообщившим он пообещал полную анонимность.

Часы стоимостью восемь миллионов рублей пропали у Смолова 14 ноября во время гостевого матча «Краснодара» против казанского «Рубина».

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители арестовали частного извозчика по подозрению в серии краж на два миллиона рублей. У его нетрезвых клиентов пропадали телефоны и списывались деньги с банковских карт.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена