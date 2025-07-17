Глава Zvonko Digital Коннов заявил, что исполнителей 90-х спасают концерты, а не чарты стриминга

Интерес публики к музыкантам эпохи 90-х и начала нулевых стремительно растет, однако музыкальные чарты покоряют они редко — чаще всего только в дуэтах с современными артистами. Такое мнение озвучил исполнительный директор цифрового дистрибьютора контента Zvonko Digital Дмитрий Коннов в разговоре с ИА НСН .

Эксперт отметил, что продажи билетов на выступления артистов тех времен заметно растут. Например, количество купленных билетов на концерты народной артистки Надежды Кадышевой увеличилось в десятки раз. Люди хотят видеть живых исполнителей, обладающих мастерством и опытом, которыми молодые артисты часто пренебрегают.

Современные музыканты ориентированы преимущественно на социальные сети и короткие форматы песен, подходящие под ритм интернета. Поэтому зрители все чаще обращаются к проверенной годами музыке ностальгических эпох, отличающейся выразительностью мелодий и глубокими эмоциями, подчеркнул Коннов.