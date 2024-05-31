«Справедливость восторжествовала». Роберт Де Ниро обрадовался приговору Дональду Трампу

«Я всегда очень осторожен. Я не хочу слишком радоваться чему-либо. Все так, как и должно быть. Справедливость восторжествовала», — заявил артист.

Кроме того, он обвинил экс-президента в попытке «разрушить» Соединенные Штаты. На вопрос о шансах Трампа на победу на президентских выборах в ноябре 2024 года 80-летний Де Ниро ответил: «Для меня все еще не кончено, пока не кончено».

Присяжные признали бывшего президента США виновным по всем 34 пунктам в деле о подлоге финансовой документации Trump Organization в связи с выплатой порноактрисе Стефани Клиффорд, более известной по сценическому псевдониму Сторми Дэниелс. Политик назвал вердикт позорным, а вынесшего решение судью — коррумпированным.