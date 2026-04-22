Спор о наследстве Градского может дойти до эксгумации тела

KP.RU: сын Градского обвинил его вдову в неверности и потребовал ДНК-тест брата

Старший сын композитора и певца Александра Градского Даниил призвал провести ДНК-экспертизу младшего брата, рожденного женой музыканта Мариной Коташенко. Об этом сообщил KP.RU .

Наследник Градского сомневается в честности Коташенко и подозревает, что на самом деле она могла родить ребенка от другого человека.

Даниил утверждает, что ребенок не похож на их отца, и хочет выяснить правду. На этом фоне возникли слухи о вероятной эксгумации тела артиста, чтобы получить образец его ДНК.

Адвокат Игорь Баранов объяснил, что в подобных ситуациях родство устанавливается через генетическую экспертизу, которую назначает суд.

«В случае с наследственными вопросами экспертиза может иметь ключевое значение для опровержения или подтверждения статуса ребенка», — отметил правозащитник.

Ранее вдова Градского проиграла в суде его третьей жене Ольге в споре за долю наследства музыканта.