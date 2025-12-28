Сперму Дурова назвали угрозой для всего человеческого генофонда

Предложение Павла Дурова использовать его сперму для ЭКО одиноких женщин вызывает опасения по поводу генетического будущего человечества. Об этом сообщила Lenta.ru доктор биологических наук, профессор Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова, в составе команды российских ученых участвовавшая в известном международном проекте «Геном человека».

Она выразила готовность провести анализ генома Дурова на добровольной основе, чтобы женщины, планирующие стать матерями детей миллиардера, могли заранее знать, что они получают.

«Дурову стоило бы опубликовать свой геном, чтобы женщины, которые идут на этот шаг, понимали, какого именно кота в мешке они покупают», — сказала она.

По ее мнению, специалисты должны проанализировать геном, выявить значимые мутации и оценить риски для будущих детей.

Дуров мог бы поддержать рост населения, предложив женщинам оплачивать ЭКО с использованием биоматериала от проверенных доноров, а не своей спермы. Это позволило бы сохранить генетическое разнообразие. Баранова считает, что если Дуров еще и согласится оказывать скромную, но стабильную ежемесячную помощь ребенку, очередь будет огромной.

Эксперт считает, что частные инициативы в этой области приведут к законодательным изменениям. В конечном итоге, возможно, потребуется установить лимит на число детей от одного донора. Важно, чтобы любые законы в этой сфере основывались на открытом общественном обсуждении, а не на политической воле элит.

Павел Дуров действительно участвует в программе ЭКО с его донорским материалом в московской клинике «АльтраВита». Об этом 360.ru сообщила сотрудница медицинского учреждения. По условиям для участия в акции женщина не должна быть старше 37 лет, а состояние здоровья должно быть удовлетворительным.