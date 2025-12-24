Клиника «АльтраВита» подтвердила возможность ЭКО со спермой Дурова

Программа ЭКО с донорской спермой Павла Дурова действительно проходит в московской клинике «АльтраВита». Об этом 360.ru сообщила сотрудница медицинского учреждения.

«Да, мы проводим такую акцию в клинике — ЭКО со спермой Павла Дурова», — сказала она.

Согласно условиям, женщина не должна быть старше 37 лет.

«Состояние здоровья должно быть удовлетворительное по заключению нашего репродуктолога. Благодаря личной инициативе, финансовой поддержке Павла Дурова мы проводим такую акцию, он оплачивает. Программа ЭКО с его донорским материалом», — добавила специалист.

Чтобы принять участие в акции, нужно записаться на первичную консультацию по телефону, пройти комплексное обследование и получить заключение репродуктолога. Затем можно приступить к процедуре ЭКО. Количество мест в рамках акции ограничено.

О программе стало известно накануне. Сам Дуров показал набросок логотипа для программы донорства спермы.