Спектакль пришлось отменить. У Боярского обнаружили трещину в ребре

Актер Михаил Боярский получил травму ребра из-за падения со сцены. Об этом 360.ru рассказал его концертный директор Александр Зыкин.

Сейчас артист находится в больнице и проходит обследования.

«Состояние хорошее, нормальное. На следующей неделе он уже будет дома», — отметил Зыкин.

Он сообщил, что у актера, несмотря на полученную травму, сохранилось хорошее настроение. По его словам, Боярский вернется к работе, когда будет чувствовать себя лучше и полностью поправится.

«У него трещина в ребре. Состояние хорошее, он выглядит бодрым. Так что все хорошо, но спектакль пришлось отменить, потому что травма есть травма», — добавил концертный директор.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Боярский упал на репетиции и теперь ему предстоит операция по стабилизации позвонков. По его данным, после хирургических вмешательств артисту придется восстанавливаться около полугода.