Боярскому после падения предстоит серьезная операция

Актер Михаил Боярский 14 апреля упал на репетиции. Врачи диагностировали ряд повреждений, артисту предстоит операция по стабилизации позвонков, сообщил Telegram-канал Mash.
По информации Mash, актер упал на репетиции. Ему сделали обезболивающий укол, и Боярский вернулся на сцену. Спустя два дня артисту стало значительно хуже и он обратился за медицинской помощью. Врачи обнаружили множественные травмы. Восстановление после операции может занять до полугода, отметили авторы канала.
Спектакль «Ромео и Джульетта» прошел в петербургском театре имени Ленсовета без Михаила Боярского, который исполняет роль Эскала, принца Вероны. Театр решил использовать голос актера в постановке, записанный заранее.
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