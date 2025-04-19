Боярскому после падения предстоит серьезная операция

Mash: Боярскому после падения предстоит операция по стабилизации позвонков

Фото: РИА «Новости»

Актер Михаил Боярский 14 апреля упал на репетиции. Врачи диагностировали ряд повреждений, артисту предстоит операция по стабилизации позвонков, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации Mash, актер упал на репетиции. Ему сделали обезболивающий укол, и Боярский вернулся на сцену. Спустя два дня артисту стало значительно хуже и он обратился за медицинской помощью. Врачи обнаружили множественные травмы. Восстановление после операции может занять до полугода, отметили авторы канала.

Спектакль «Ромео и Джульетта» прошел в петербургском театре имени Ленсовета без Михаила Боярского, который исполняет роль Эскала, принца Вероны. Театр решил использовать голос актера в постановке, записанный заранее.

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