Боярскому после падения предстоит серьезная операция

По информации Mash, актер упал на репетиции. Ему сделали обезболивающий укол, и Боярский вернулся на сцену. Спустя два дня артисту стало значительно хуже и он обратился за медицинской помощью. Врачи обнаружили множественные травмы. Восстановление после операции может занять до полугода, отметили авторы канала.

Спектакль «Ромео и Джульетта» прошел в петербургском театре имени Ленсовета без Михаила Боярского, который исполняет роль Эскала, принца Вероны. Театр решил использовать голос актера в постановке, записанный заранее.