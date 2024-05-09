«Спасибо деду за Победу». Королева поздравила россиян, несмотря на поддерживающую ВСУ мать | 360°

Знаменитости 09 мая 2024, 22:15 «Спасибо деду за Победу». Королева поздравила россиян, несмотря на поддерживающую ВСУ мать Kp.ru: Королева поздравила россиян с Днем Победы, не разделяя позицию матери РИА «Новости»

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Певица Наташа Королева поздравила подписчиков с Днем Победы и поделилась историей о предсмертном подвиге своего дедушки в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Мой дед, Порывай Архип Лукич, ценой своей жизни спас своих однополчан. Пал смертью храбрых осенью 1944 года. Спасибо деду за Победу!» — написала артистка.

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При этом певица не только поздравила соотечественников. Накануне 9 Мая она участвовала в праздничном концерте в Кремлевском дворце, посвященном Дню Победы. Она выступила с песней «Только ты не умирай». На ее груди была приколота георгиевская лента.

Поведение артистки можно расценить как удар по ее матери, проживающей сейчас в США. Людмила Порывай поддерживает украинских боевиков и осуждает российскую спецоперацию. При этом на Украине георгиевские ленты под запретом. За их ношение могут оштрафовать и арестовать на 15 суток.

Королева позицию матери никак не комментировала. Сергей Глушко полностью поддерживает супругу. Кроме того, ранее он поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента РФ, а бойцам в зоне СВО передал, что «враг вскоре будет разгромлен».

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