В Киеве пенсионерку не пустили возложить цветы к Вечному огню | 360°

Мир 09 мая 2024, 19:49 В Киеве пенсионерку не пустили возложить цветы к Вечному огню Пенсионерку в советской военной форме не пустили к Вечному огню в Киеве

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В Киеве полицейские не дали пройти к Вечному огню пенсионерке, которая хотела возложить цветы. Причиной стала советская символика, сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По данным издания, женщину зовут Галина Савченко. Она сообщила полицейским, что представляет организацию «Всеукраинский союз советских офицеров», зарегистрированную Минюстом Украины. Однако те продолжали загораживать пенсионерке дорогу.

Потом полиция потребовала у женщины снять пилотку с советской символикой, пригрозив отвезти ее в Печерское управление полиции. В итоге за киевлянку стали заступаться прохожие. Но на нее все-таки составили протокол об административном правонарушении.

В Берлине несколько сотен человек стали участниками акции «Бессмертный полк» в День Победы. Полиция не разрешила шествию пройти традиционным единым строем и пускала к Мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене группами по 10 человек.