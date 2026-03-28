«Спасибо, что сказали». Билан пошутил над комментариями о своем настоящем имени

Билан с иронией отреагировал на новости о скрытом за псевдонимом имени

Певец Дима Билан с юмором отреагировал на сообщения пользователей о его настоящем имени. Обсуждение развернулось в социальной сети Threads*.

Артист ответил на публикацию, в которой пользователи удивлялись тому, что его зовут Виктор, а не Дима. Певец не стал игнорировать пост и ответил с иронией.

«Блин, не знал, шок, спасибо, что сказали», — написал он.

Еще один комментарий касался того, что Билан уже несколько лет остается на обложке плейлиста «Поп на русском» в одном из стриминговых сервисов.

«Потому что номер один», — коротко ответил певец.

Настоящее имя артиста — Виктор Белан. Однако в июне 2008 года он официально сменил имя и фамилию на Дима Билан. Именно под этим именем артист продолжает выступать и записывать музыку.

Ранее музыкант решил переехать поближе к Москве и выставил на продажу свой особняк в подмосковном коттеджном поселке «Монтевиль». Дом с участком Билан оценил в 250 миллионов рублей.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.