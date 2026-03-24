Дима Билан выставил на продажу дом в Подмосковье за 250 млн рублей

Особняк Димы Билана в подмосковном коттеджном поселке «Монтевиль» выставлен на продажу. Музыкант решил переехать поближе к Москве, сообщил Lenta.ru представитель компании NF Group.

Двухэтажный загородный дом находится в 23 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе. Он окружен живой изгородью из туи, в пяти минутах езды — магазины, рестораны, школы и детсады.

Дом площадью 440 квадратных метров построен на участке в 16,5 сотки, облицован кирпичом и имеет гараж на две машины. Внутри четыре спальни, гостиная, две кухни, сауна и подвесной дровяной камин.

NF Group выступила эксклюзивным консультантом реализации объекта. По словам представителя компании, Билан захотел переехать ближе к Москве. Его особняк оценивается в 250 миллионов рублей.

Ране модель Елена Кулецкая, снявшаяся в клипе Билана на песню «Это была любовь», наоборот, переехала в Подмосковье. Ради этого она продала квартиру в Париже.