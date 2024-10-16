«Я русский» — не чокаясь
Писатель Беседин: регистрировать бренд «Я русский» значит опошлять эту фразу
Такая новость: Шаман подал две заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака «Я русский». Речь идет о водке, крепком алкоголе и косметике. Как это комментировать, как понимать?
Все происходящее с Ярославом Дроновым (он же Шаман) — позор и агония, уж простите. Причем, позор не только и не столько Шамана, сколько фабрики патриотических артистов, которую запустили с началом СВО.
Понятно, что так называемый шоубиз был оккупирован теми, кто Россию и русских если не презирал, то как минимум над ними посмеивался. Типаж этих людей прекрасно живописал Достоевский — это Смердяковы. И понадобились те, кто мог бы потеснить их со сцены, а заодно занять опустевшие ниши.
Так мы все узнали о Шамане. Чуть ли не в принудительном порядке.
Он очень талантлив вокально. Жутко вторичен музыкально и стилистически. Но его «Я русский» и «Встанем» были нужны нашему обществу. Может, у них даже был шанс стать народными.
Но не получилось. Почему? Наши вечные российские перегибы. Шамана стали навязывать с какой-то омерзительной настойчивостью. Давайте, давайте слушаем его все. А человек явно не подходил под то, чтобы быть везде.
В жюри КВН он, например, смотрелся нелепо. Когда творчество Шамана понесли на памятники и в школы — это был конец.
Теперь же, когда он решил зарегистрировать бренд «Я русский», настала агония. Это что, Шаман придумал? Например, отличная книга Дмитрия Лекуха «Я русский» вышла задолго до одноименной песни в 2008 году. А клич этот несся еще раньше с футбольных трибун. О каком новаторстве мы тут говорить можем? И смех, и грех, честное слово.
Не знаю, был ли Шаман всегда так тщеславен и сребролюбив или стал под чьим-то влиянием, но эти заявки в Роспатент — глупость. Потому что опошляется сама фраза, очень личная, «Я русский». Превращается в сюр.
Лично я не хочу, чтобы продавалась водка или гигиенические прокладки «Я русский». Такого бы и враги не придумали. Дело тут не в Шамане даже, а прежде всего в том, что это крайне глупо.
Тем же, кто занимается патриотизмом в масскульте, пора наконец подходить к этому занятию чуть более фундаментально. Иначе получается фарс.