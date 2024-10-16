Такая новость: Шаман подал две заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака «Я русский». Речь идет о водке, крепком алкоголе и косметике. Как это комментировать, как понимать?

Все происходящее с Ярославом Дроновым (он же Шаман) — позор и агония, уж простите. Причем, позор не только и не столько Шамана, сколько фабрики патриотических артистов, которую запустили с началом СВО.

Понятно, что так называемый шоубиз был оккупирован теми, кто Россию и русских если не презирал, то как минимум над ними посмеивался. Типаж этих людей прекрасно живописал Достоевский — это Смердяковы. И понадобились те, кто мог бы потеснить их со сцены, а заодно занять опустевшие ниши.

Так мы все узнали о Шамане. Чуть ли не в принудительном порядке.