Создатель серии игр Call of Duty Винс Зампелла погиб в США в ДТП

Известный геймдизайнер Винс Зампелла, стоявший у истоков серии Call of Duty, погиб в автомобильной аварии в США. Об этом сообщил телеканал NBC LA со ссылкой на данные полиции.

Смертельное происшествие случилось в горах Сан-Габриэль недалеко от Лос-Анджелеса. Грузовик, которым управлял Зампелла, съехал с трассы и столкнулся с бетонным ограждением.

Разработчик компьютерных игр погиб на месте происшествия. Его пассажир скончался позже в одной из больниц.

Зампелла внес ключевой вклад в создание культовой серии Call of Duty, включая части Modern Warfare. Он также являлся сооснователем и главой крупных студий Infinity Ward и Respawn Entertainment.

