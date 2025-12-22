Умер британский певец Крис Ри

Британский певец Крис Ри скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщил телеканал Sky News .

«С огромной скорбью мы сообщаем о смерти нашего любимого Криса. <… > Он мирно скончался сегодня утром в больнице после непродолжительной болезни, в окружении своей семьи», — заявили жена и двое детей Ри.

У музыканта обнаружили рак поджелудочной железы. В 2001 году ему удалили этот орган. В 2016-м он пережил инсульт. В 2017 году во время выступления в Оксфорде он потерял сознание.

Крис Ри стал известен в конце 1970-х и начале 1980-х благодаря хитам «Fool (If You Think It’s Over)», «Let’s Dance» и «The Road To Hell». В 1978 году вышел его дебютный альбом «Whatever Happened To Benny Santini?». Песня «Fool (If You Think It’s Over)» с этого альбома была номинирована на премию «Грэмми».

После выхода альбома «Road To Hell» в 1989 году он стал одной из самых известных сольных звезд в Великобритании, завоевав сердца преимущественно мужской аудитории определенного возраста.

Два его поздних студийных альбома — «The Road To Hell» (1989) и «Auberge» (1991) — стали первыми в британских чартах.

Его популярная рождественская песня «Driving Home For Christmas», написанная в 1986 году, прозвучала в рекламе продуктов питания M&S.