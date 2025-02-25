«Совершила поступок». Соседов оценил решение Ваенги после смерти зрительницы

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов прокомментировал решение Елены Ваенги перенести концерт в Твери на другую дату после смерти женщины во время выступления. В беседе с «Московским комсомольцем» он отметил, что певица совершила «поступок».

По его словам, такое может случиться с любым артистом. Люди умирают на концертах нечасто, но и такое бывает.

Соседов выразил уверенность, что Ваенгу эта «трагедия не надломит». Вопрос в другом, как другой артист поступил бы на ее месте. Телеведущий признался, что он, вероятно, доработал концерт до конца, ведь Ваенга почти его завершила. При этом она перенесла выступление на другую дату и по тем же билетам.

«Получается, что она второй концерт даст бесплатно. Это, конечно, поступок», — сказал Соседов.

Он отметил, что артистка выделяется в мире шоу-бизнеса своей человечностью и душевностью.

Ваенга ранее остановила концерт в Твери, пояснив, что не может петь, когда в фойе лежит тело женщины.