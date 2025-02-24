Женщина умерла на концерте Елены Ваенги в Твери. Певица остановила шоу

Одна из зрительниц умерла прямо на концерте Елены Ваенги в Твери. Информация о трагедии появилась в паблике «Инцидент Тверь». В обстоятельствах случившегося разбирался 360.ru.

Сообщение от подписчика разместили в сообществе на условиях анонимности. Шоу проходило в ДК «Пролетарка». По словам зрителя, после ЧП концерт остановили.

«В зале было безумно жарко. Организация просто на нуле, никакой безопасности, элементарно аптечку не принесли. Скорая констатировала факт смерти», — пожаловался он.

Один из очевидцев в беседе с 360.ru уточнил, что женщине стало плохо во время антракта. Она шла к выходу, стало плохо, упала. Ее подхватили другие зрительницы и вынесли в фойе.

«В зале было душновато, но не критично, безумной жары и духоты не было. Сразу же стали искать врачей среди зрителей по микрофону и вызвали скорую. Но, видимо, смерть наступила мгновенно», — уточнил он.

После антракта на сцену вышла Ваенга и сказала, что подобная трагедия происходит впервые на ее концерте, продолжать выступать она не может, хотя люди требовали этого.

«Ваенга сказала, что она не может петь „Снова курю, мама, снова“, когда в фойе человек лежит, но зрителей она также понимает, заплатили деньги и так далее. Поэтому вызвала на сцену представителя из организаторов концерта и объявила, что на следующей неделе будет определена дата нового ее концерта в Твери взамен этого по старым билетам», — добавил собеседник 360.ru.

Когда все покидали зал, тело женщины все еще лежало в фойе, продолжил он. Труп накрыли и отгородили большим постером. Рядом были врачи из скорой.

«Видимо, ждали перевозку. С моей точки зрения, достойный поступок Ваенги. А первое отделение прошло на ура», — поделился зритель.

В ДК, где скончалась женщина, 360.ru комментировать ситуацию отказались. Отказалась общаться и концертный директор Ваенги Ксения Антипова.

«Никаких комментариев», — отрезала она.

По информации Shot, скончавшейся женщине был 71 год. На концерт она пришла с подругой. Второй женщине тоже стало плохо в тот вечер, но ее смогли спасти.