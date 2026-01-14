Соведущему Малышевой в «Жить здорово!» ампутировали часть ноги

Кардиолог Герман Гандельман отморозил ногу во время прогулки в Европе. Врачам пришлось удалить поврежденные ткани. Об этом его соведущая Елена Малышева рассказала в программе «Жить здорово!» на Первом канале .

Живя в Израиле, доктор поехал в Европу кататься на лыжах. Малышева потребовала, чтобы он не шел в горы. Гандельман сдержал обещание, но все равно заработал обморожение.

«Потом он мне звонит и говорит: „Я обморожен. У меня что-то удалили. <…> Я пошел гулять, провалился в какое-то озеро, вылез без одного башмака“. И дальше несколько часов с одной босой ногой в носке он топал по Чехословакии», — рассказала она.

Обморожение оказалось настолько сильным, что вместе с носком Гандельман снял поврежденные ткани. Местные врачи удалили ему часть ноги.

