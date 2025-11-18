Малышева ответила анекдотом мужчине с подозрением на рак простаты

Врач и телеведущая Елена Малышева пошутила в эфире программы «Жить здорово!», общаясь с мужчиной, у которого заподозрили рак простаты. Она рассказала ему анекдот, призвав пройти биопсию. Выпуск опубликовали на сайте Первого канала.

Гостем передачи стал мужчина, сдавший анализ на содержание простатического специфического антигена. Он рассказал, что этот показатель у него оказался повышен. Когда он сделал МРТ, у него заподозрили рак предстательной железы и рекомендовали взять биопсию, но он отказался. Мужчина пояснил, что его ничто не беспокоит.

Малышева призвала его выполнить врачебные рекомендации, так как этот тип рака в самом начале часто развивается бессимптомно. Кроме того, он успешно лечится.

«Вспоминается анекдот. „Доктор, а я после операции буду играть на скрипке?“ „Конечно, будете“ „Вот здорово, а до операции не играл“», — сказала она.

Ранее Малышева предупреждала, что змеиное вино может спровоцировать сильное кровотечение, так как в нем находится яд.