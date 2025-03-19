Сотрудник салона связи в Ленобласти слил личные данные Шамана

Сотрудник салона связи в Ленобласти, предположительно, передал неизвестным персональные данные певца Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом Шаман. Об этом РИА «Новости» сообщили в оперативных службах.

Подозреваемый, нарушая условия трудового договора, без согласия абонента сотовой связи скачал и передал его персональные данные третьему лицу.

«В отношении сотрудника салона связи возбуждено уголовное дело, с него взяли подписку о невыезде», — уточнило агентство.

Ранее Шаману отказали в регистрации товарного знака «Я русский». Причиной стала реакция общественников, решивших, что музыкант пытается монополизировать национальный бренд. Отказ не окончательный. У юристов певца есть полгода, чтобы представить свои аргументы и убедить Роспатент изменить свою позицию.